Scuola, arriva il Daspo dello smartphone: cellulare sequestrato fino a 30 giorni e lavori socialmente utili. L’insolita decisione è stata presa all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove il preside ha deciso di dire basta all’abuso degli smartphone in classe e ai comportamenti inadeguati degli studenti.

Telefoni sequestrati a scuola

Nel cassetto del preside ce nʼè una decina: smartphone sequestrati perché usati impropriamente in aula. Sono quelli senza scheda, assicura il dirigente scolastico, consegnati e mai più ritirati perché, tanto, in diversi casi nelle tasche degli studenti, è rimasto il principale, quello che funziona. Furbetti del telefonino a parte, la stretta sullʼabuso del cellulare in classe allʼistituto salvemini di Casalecchio nel bolognese è stata decisa in maniera molto seria.

Smartphone sotto sequestro: come funziona il Daspo del cellulare

Chi viola la regola e utilizza il cellulare in classe dovrà affrontare conseguenze serie.

Lavori socialmente utili per gli studenti recidivi

L’Istituto Salvemini ha implementato anche i lavori socialmente utili per gli studenti che manifestano comportamenti inadeguati. Invece di essere sospesi, dovranno rimanere un’ora in più ogni giorno a svolgere attività come riordinare le aule, pulire e supportare i compagni in difficoltà con i compiti.

