TikTok Lite, l'Ue minaccia: «Stop alle nuove funzioni dell'app da giovedì. Possibili rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti»

di Redazione web

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i «rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti», compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre «dipendenza». L'iniziativa legale dell'Ue è stata aperta ai sensi del Digital Services Act (Dsa).

Il procedimento

La Commissione Ue ha avviato un secondo procedimento formale nei confronti di TikTok a norma della legge sui servizi digitali. L'apertura odierna è volta a valutare se la società possa aver violato la legge sui servizi digitali quando ha lanciato TikTok Lite in Francia e Spagna. Bruxelles teme che il "programma task and reward" di TikTok Lite, che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni "compiti" su TikTok — come la visione di video, i contenuti grappi, l'assistenza ai creatori, l'invito ad aderire a TikTok — sia stato avviato senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli connessi all'effetto di dipendenza delle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi. Ciò è particolarmente preoccupante per i bambini, data la sospetta assenza di meccanismi efficaci di verifica dell'età su TikTok, che ora ha tempo fino al 23 aprile per presentare la relazione di valutazione dei rischi alla Commissione e fino al 3 maggio per fornire le altre informazioni richieste.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA