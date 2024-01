Ragazza di 12 anni sequestrata fuori scuola, incappucciata e abbandonata in strada: ipotesi violenza sessuale. Le era già successo

di Redazione web

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata sequestrata all'uscita di scuola, incappucciata, portata in un luogo isolato e violentata. I fatti, si legge sul quotidiano "la Città" di Salerno, sarebbero avvenuti lo scorso 8 gennaio nella Piana del Sele. Sul corpo della giovane vittima i medici avrebbero riscontrato i segni che confermerebbero la violenza sessuale.

La violenza

Secondo quanto ricostruito, dopo la violenza la ragazzina sarebbe poi stata abbandonata sul ciglio di una strada isolata di Montecorvino Pugliano, nella zona del cimitero degli inglesi, molto distante da casa sua. A ritrovarla e portarla in ospedale, la madre.

Il precedente

Sul caso è stata immediatamente aperta un'inchiesta della Procura, sulla quale vige il massimo riserbo. Quanto accaduto lunedì potrebbe essere un drammatico deja-vu per la ragazzina: alcuni mesi fa la dodicenne sarebbe stata vittima di una violenza con le medesime modalità. Prelevata da scuola, abusata e poi abbandonata. In quel caso fu il nonno a ritrovarla. È probabile che nei prossimi giorni la giovane sarà ascoltata per una testimonianza in ambiente protetto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 14:42

