«La mia ragazza è arrabbiata con me perché a Natale non le ho regalato le griffe che voleva ma delle imitazioni... non mi interessa»

«È il pensiero quello che conta». Questo è forse il detto che, sotto Natale o nelle vicinanze di un compleanno, si sente più spesso nominare, magari, per giustificarsi oppure per esprimere la propria sorpresa davanti a un regalo che, in realtà, non si desiderava.

Un ragazzo ha raccontato la sua vicenda su Reddit dove ha spiegato che la sua fidanzata è ancora arrabbiata con lui perché non avrebbe ricevuto gli oggetti griffati che aveva chiesto ma, solamente, delle loro imitazioni.

La vicenda

Il protagonista della storia di Reddit ha scritto: «Io e la mia ragazza abbiamo trascorso il nostro primo Natale insieme. Stiamo insieme da due anni ma, lo scorso anno, avevamo scelto di rimanere ognuno con la propria famiglia. Entrambi abbiamo deciso di scambiarci le liste dei regali e ognuno di noi ha preso qualche regalo per l'altro. A differenza del mio, l'elenco della mia ragazza era molto descrittivo: fondotinta con il suo colore preferito, "bombe da bagno" e scarpe da corsa. Ero felice di poterle regalare queste cose e non ho minimamente pensato dovessero per forza essere della marca che mi aveva evidenziato, cioè pensavo che anche qualcosa di simile andasse bene.

Il giorno di Natale sembrava un po' confusa mentre apriva i regali, ma mi ha comunque ringraziato. E arriviamo a oggi.

I commenti social

Gli utenti social che frequentano Reddit hanno preso a cuore la storia del protagonista e in tantissimi si sono schierati dalla sua parte. Qualcuno ha scritto: «Ti dico solo di abbandonare la nave finché sei in tempo» oppure «Se la tua ragazza ragiona così, è di una superficialità unica».

