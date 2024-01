«Ho 35 anni, sono mamma e ho i capelli bianchi. Mi criticano perché non faccio la tinta ma non mi interessa, non bisogna vergognarsi»

di Redazione web

Quando spuntano i primi capelli bianchi c'è chi va in panico, chi dà in escandescenze e chi pensa di essere invecchiato così, all'improvviso. Poi, c'è anche chi mantiene la calma e accetta il cambiamento del proprio corpo, nonostante la giovane età. È ciò che è successo a Blakely, una mamma e tiktoker statunitense di 35 anni che, tramite i suoi canali social, ha raccontato la sua esperienza con i capelli bianchi e la serenità derivata dal fatto che non senta più la necessità di tingerli e coprirli.

Le dichiarazioni di Blakely

Blakely ha cominciato a vedere spuntare i primi capelli bianchi, prima dei trent'anni e non si trattava di quell'uno in mezzo a una testa ancora "colorata" ma di ciuffi che, con il passare del tempo diventavano sempre più numerosi. Come da lei dichiarato sul proprio profilo TikTok, la giovane mamma, inizialmente, ha tentato di tingersi e di coprire quei capelli bianchi che proprio non le andavano a genio. Salvo, poi, capire che ogni tentativo era inutile, dato che, rispuntavano sempre e con sempre più frequenza. Quindi, a 31 anni, Blakely ha deciso che avrebbe accettato la sua "condizione" e ha lasciato che tutta la sua testa assumesse il colore grigio-bianco. Nel suo ultimo video TikTok, la mamma mostra quanto siano cresciuti i suoi capelli grigi e scrive: «Quattro anni fa ho rischiato e ho deciso di abbandonare la tinta e restare con il mio colore naturale. Alcuni dicevano che ero troppo giovane per portare i capelli così. Altri che mi stavo lasciando andare. Non ho mai ascoltato nessuno e sono davvero felice di aver dimostrato a tutti che si sbagliavano: il bianco sta bene anche ai giovani. Non vergognatevi se avete i capelli bianchi».

I commenti social

Gli utenti social che seguono la pagina TikTok di Blakely, hanno molto apprezzato il suo ultimo video in cui incoraggia chi, come lei, ha i capelli bianchi già da giovane.

