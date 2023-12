La cantante si esibisce al matrimonio ma gli ospiti si indignano: «Hai una voce incredibile, ma quel vestito proprio no»

di Redazione web

Ortal Edri è una cantante statunitense, originaria di New York e in America è molto conosciuta: le sue doti canore e il suo talento per il canto le permettono di intonare anche i brani più difficili. L'artista ha calcato vari palcoscenici importanti, da Times Square a New York fino alla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Tuttavia, nonostante si sia esibita in luoghi del genere, Ortal ama anche cantare ai matrimoni e celebrare con la sua voce l'amore dei due sposi. Così, proprio recentemente, ha partecipato alle nozze di due ragazzi che l'hanno voluta nel loro giorno più importante, anche se, qualcosa è andato storto.

La vicenda

Il video in cui Ortal Edri si esibisce al matrimonio ha fatto il giro del web ed è diventato virale su TikTok. Il filmato ha lasciato tutti a bocca aperta, sì, per la voce incredibile della cantante ma, soprattutto, per il suo outfit alquanto sexy e, secondo molti, fuori luogo. Nel video postato sui social, Ortal si sta esibendo sulle note di "My Heart Will Go On", celeberrima canzone di Celine Dion che lei esegue alla perfezione. Tuttavia, la maggior parte dei commenti sotto al video fanno riferimento proprio all'abito. Qualcuno ha scritto: «Voce incantevole, ma il vestito è proprio un no», «Io sarei stato alquanto imbarazzato se mi fossi trovato davanti a lei» oppure ancora «Abito fuori luogo per un matrimonio».

La risposta di Ortal Edri

Ortal Edri non ha risposto a tutti i commenti sotto al suo post su TikTok ma è intervenuta solo per dire: «La prossima volta chiederò l'approvazione agli sposi. Il mio vestito era troppo sexy secondo alcuni ospiti? Pazienza, l'importante che si siano divertiti con la mia musica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 16:38

