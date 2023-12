«Ho 22 anni e mia mamma lava e stira tutto. Quando le ho chiesto di smettere abbiamo litigato: mi ha dato del maleducato»

Anthony Vulgaris è un tiktoker 22enne originario di Melbourne, Australia ma i suoi genitori sono europei: la mamma è italiana, mentre il papà è greco. Nonostante, sui social, il giovane abbia più volte ribadito che gli piacerebbe vivere con i genitori fino a 50 anni (se non per sempre) ha anche spiegato che vorrebbe aiutare in casa ma questo non gli è permesso. Anthony ha raccontato su TikTok di avere discusso con la madre perché non gli permette di fare la lavatrice da solo.