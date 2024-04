«Viviamo in catamarano e riusciamo a fare tutto normalmente, anche il nostro cane non ha problemi: ci siamo imposti delle regole»

di Redazione web

Sierra Swezey, il marito Billy e il loro cagnolino Jetty vivono in un catamarano lungo 11 metri e documentano tutta la loro vita nell'Oceano e le loro varie avventure sul proprio profilo TikTok. La coppia è originaria della Florida, Stati Uniti e ha sempre amato il rischio e tutto ciò che riguarda la natura e le sorprese che può riservare. Proprio per questo motivo, i due non hanno paura di nulla e sembra che anche il loro amico a quattro zampe se la cavi piuttosto bene. Ecco che cos'ha raccontato Sierra in uno degli ultimi video pubblicati.

La vita sul catamarano

Nel loro profilo TikTok chiamato "Tulas endless summer", Sierra Swezey e il marito Billy raccontano la loro vita quotidiana nel catamarano. La domanda che ricevono più frequentemente dai loro follower è: «Ma come fa Jetty a fare i suoi bisogni?». Sierra ha, quindi realizzato un video in cui mostra una giornata tipo a bordo dell'imbarcazione: «Generalmente, la mattina siamo sempre vicini a qualche costa, quindi, portiamo il gommone a riva e scendiamo. Con noi c'è anche Jetty che può fare la sua passeggiatina con annessi bisognini. Nel raro caso in cui navighiamo al largo e per giorni interi, lui fa i suoi bisogni sul ponte e, poi, noi laviamo tutto con acqua e detersivo».

L'organizzazione di Sierra Swezey

In un altro video diventato virale su TikTok, Sierra Swezey mostra ai suoi follower la nuova mini lavatrice che lei e Billy hanno sistemato nel catamarano e spiega: «Normalmente facciamo il bucato nei giorni in cui teniamo i motori spenti cosicché le batterie dell'impianto possano ricaricarsi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA