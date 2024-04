«Ho comprato la mia casa da sogno a 27 anni, ma ora sono sul lastrico: divorata dai debiti»

di Redazione web

Samantha Barker è una tiktoker originaria della Carolina del Nord, Stati Uniti, famosa su TikTok per un video che è diventato virale e ha raggiunto quasi 900mila visualizzazioni. Nel post social, la 27enne racconta di avere comprato la casa dei suoi sogni ma di essere finita sul lastrico per i tanti debiti accumulati che ammontano a un totale di 50 mila dollari (quasi 47mila euro). Ecco che cos'ha spiegato.

Il video TikTok di Samantha Barker

Samantha Barker, nel video diventato virale, ha spiegato: «Di recente, ho acquistato la casa dei miei sogni ma non avrei mai pensato di indebitarmi fino al collo. L'abitazione che sembrava perfetta, si è rivelata essere tutto il contrario quando ci ho messo piede per la prima volta. C'erano davvero tanti lavori di ristrutturazione da fare: buchi in soffitta, le radici di un albero che avevano sollevato il pavimento... un disastro. Sono passata dall'essere la persona finanziariamente più solida e responsabile del mondo alla ragazza divorata viva dai debiti che ammontano a un totale di 50 mila dollari. Dalle stelle alle stalle... Sapevo che sarebbero stati necessari alcuni lavori di ristrutturazione e per questoe avevo messo da parte tutti i miei soldi e avevo fatto tutti i miei calcoli, ma non è bastato».



Samantha ha continuato dicendo: «Il venditore, poi, non mi aveva detto nulla in merito a tutti i lavori che avrei dovuto fare e per questo sono molto arrabbiata. L'80 per cento dei muri della casa sono cosparsi dalla muffa che si è creata per l'umidità e per le perdite d'acqua di cui nessuno mi aveva parlato. La camera da letto è stata completamente danneggiata dalle termiti e tutto l'impianto elettrico è difettoso... in pratica, la casa rischia di prendere fuoco in qualsiasi momento».

Le parole di Samantha

Il video virale di Samantha Barker termina con la tiktoker che dice: «Per non indebitarmi ulteriormente ho dovuto utilizzare tutto il fondo pensionistico.

