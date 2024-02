Casa venduta e trasformata in un centro di accoglienza, lo choc per una coppia di anziani: «Persi 230mila euro». Poi la sorpresa

Un errore che poteva costare caro a una coppia di anziani del North Northamptonshire. Siamo nel Sud dell'Inghilterra, qui due coniugi hanno ricevuto dal Comune una lettera choc. «La vostra abitazione potrebbe essere espropriata per trasformarla in un centro di accoglienza per richiedenti asilo», questo quanto comunicato dalle autorità competenti. Ma nella disavventura che ha coinvolto Ted e Jose c'è stato un colpo di scena.