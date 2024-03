Segue la moglie in un parcheggio e la sorprende in auto con il collega poliziotto: filma il tradimento e scoppia la rissa tra gli agenti

di Redazione Web

Trova la moglie e il proprio collega di lavoro in intimità nei sedili posteriori dell'auto e, quando inizia a filmarli per ottenere le prove, riceve dei pugni da parte dell'amante. È accaduto in Inghilterra, nella contea di Merseyside, dove un ex agente della polizia ha aggredito il suo ispettore dopo che, quest'utlimo, lo ha sorpreso a letto con la propria moglie 40enne.

Il suo nome è Gavin Harper, un uomo di 45 anni, che ha deciso di posizionare un dispositivo di localizzazione sull'auto di sua moglie, la poliziotta Stephanie Glynn, perché da tempo sospettava avesse una relazione clandestina. I suoi dubbi non erano così infondati, ma di certo non si aspettava di scoprire che l'amante fosse un suo collega.

La sorpresa in parcheggio

Così, il 16 febbraio del 2021, decide di seguire la strada segnata dal dispositivo, fino a raggiungere un parcheggio di Birkenhead, una città della contea inglese, dove ha trovato la compagna fare sesso con il collega Andrew McLullich di 42 anni, sul sedile posteriore della macchina.

Sul momento, ha iniziato a filmare i due poliziotti per ottenere una prova del tradimento, fino a quando tra i due uomini non è iniziato uno scontro fisico, al quale si è aggiunta anche la donna per prendere le difese dell'amante, secondo il racconto dell'ispettore.

L'accaduto è finito in tribunale, dove l'ex agente McLullich è stato accusato di aver perseguitato la donna tra dicembre 2020 e febbraio 2021.

