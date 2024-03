Lo sposo tradito si vendica al matrimonio: «In quelle foto c'è mia moglie a letto col mio testimone». Gli invitati sconvolti

di Redazione Web

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Uno sposo ha decisamente fatto suo questo motto, tanto da diventare protagonista di una vicenda grottesca quando ha deciso di rivelare a tutti il tradimento della (neo) moglie, proprio nel giorno del loro matrimonio.

A raccontarlo, scrive il Daily Mail, è una delle due wedding planner del podcast inglese The Unfiltered Bride. Durante la puntata Georgina rivela: «Ho un'altra storia da raccontarvi. Non posso dirvi da chi l'ho saputa perché non mi sarebbe permesso parlarne, ma fan****, la racconterò comunque».

Il racconto

Matrimonio, cerimonia, rinfresco, pranzo di nozze, tutto bellissimo, fino al momento del discorso. Lo sposo si alza e annuncia che sta consegnando delle buste agli invitati. Una bomboniera? Una lettera di ringraziamento? Non proprio. «Prima di iniziare - dice il marito -, ci sono alcune buste che vi stanno arrivando, se potete aprirle». Momento di tensione... poi il colpo di scena: «Sì - annuncia l'uomo -, sono foto di mia moglie che va a letto con il mio testimone di nozze, quindi ora me ne vado».

