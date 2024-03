«La sorella del mio fidanzato è la sua amante: l'ho scoperto quando le ho mandato un messaggio per organizzare una sorpresa»

Nonostante le sorprese di solito siano fatte il più delle volte con le migliori intenzioni, a volte possono rivelarsi agrodolci perché non sempre vanno come previsto. E così il tentativo disinteressato di rallegrare la giornata di una persona speciale può inavvertitamente portare a scoprire verità nascoste.

Lo spiega bene l'utente TikTok @useeref4, che in un video racconta di quando ha scritto alla sorella del suo fidanzato (che non aveva mai incontrato di persona) per organizzargli una sorpresa di compleanno ma è finita per venire sorpresa (e non piacevolmente) a sua volta.