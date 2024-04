«Su TikTok racconto solo la mia vita estremamente normale e adesso sono famosissimo»: i video da 16milioni di visualizzazioni

di Redazione web

Connor Hubbard è un tiktoker 29enne originario del Texas, precisamente di Dallas, che è diventato famosissimo su TikTok (il suo profilo conta più di 400mila follower e i suoi video arrivano anche a più di 16milioni di visualizzazioni), per un motivo semplicissimo: documenta tutta la sua vita. Ogni sua giornata, ogni semplice azione giornaliera, ogni viaggio casa-lavoro e viceversa, diventano video virali che piacciono tantissimo agli utenti su TikTok. Qualcuno, ad esempio, gli scrive: «È incredibile ma i tuoi post mi rilassano. Continua così!». In realtà, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista al Dallas Observer, Connor non fa nulla di che, si diverte solo a raccontarsi.

L'intervista di Connor Hubbard

Connor Hubbard ha rilasciato un'intervista al Dallas Observer in cui spiega: «Al giorno d'oggi sui social, tanti tendono a raccontare vite che non sono reali. Quindi, ho pensato "E se io facessi l'esatto opposto?". Perciò ho cominciato a filmare le mie giornate e lavorando in azienda ma, allo stesso tempo, realizzando video, sto vivendo la vita che ho sempre desiderato: normalissima e piena di soddisfazioni. Sono semplicemente un ragazzo normale che ama e ha sempre amato creare contenuti. Sono molto felice, anche se a volte, ricevo critiche da chi non capisce perché racconti tutto ciò che faccio sui social. La maggior parte dei miei follower, però, mi ama ed è proprio grazie a loro se i miei video ottengono migliaia e migliaia di visualizzazioni.

I video di Connor Hubbard

Connor Hubbard, sempre parlando con il Dallas Observer, ha spiegato: «Il punto in cui ti trovi nella tua vita influisce sul modo in cui percepisci i contenuti da postare. Alcuni vedono una vita felice e bella, altri vedono una vita triste e miserabile. Io penso di avere tutto: sono in salute, amo mia moglie e ho il mio lavoro. Inizialmente, non sapevo bene cosa avrei fatto "da grande". Ci sono voluti un paio di tentativi prima di trovare il lavoro giusto per me. Ora ricopro un ruolo che garantisce un sano equilibrio alla mia famiglia e, allo stesso tempo, mi diverto con TikTok. Ho la sensazione che man mano che si invecchia, si impara ad apprezzare la stabilità e la routine, quindi penso che il senso di pace con se stessi arrivi con il tempo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 18:28

