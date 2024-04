«Ecco i 6 modi in cui un uomo ti manipola», l'avviso della psicologa: fate attenzione

di Redazione web

La dottoressa Julie Smith è una psicologa inglese che è molto seguita sul proprio profilo TikTok. I suoi quasi quattro milioni e mezzo di follower amano i consigli preziosi che l'esperta fornisce e uno dei video che ha riscosso maggiore successo è stato pubblicato qualche giorno fa. Smith si rivolge soprattutto alle ragazze e alle donne e le mette in guardia sui comportamenti aggressivi o sugli atteggiamenti ambigui che potrebbero avere gli uomini nei loro confronti.

La psicologa elenca sei punti su cui prestare massima attenzione e sui quali è vietato sorvolare perché non fanno di certo parte dell'amore o di una relazione sana.

L'analisi della psicologa Julie Smith

Julie Smith, nel suo video visto quasi 700mila volte su TikTok, ha spiegato: «Il primo segnale di violenza è quando un uomo cerca di isolarti: non gli vanno bene i tuoi familiari e nemmeno i tuoi amici. Eliminano qualsiasi contatto esterno, tu devi essere solo sua e l'uomo in questione può essere l'unica persona della quale tu ti puoi fidare. Due: se il tuo partner ti fa sentire insicura e dice che senza di lui non farai mai nulla. Questo tipo di soggetto ti sminuisce a tal punto che inizierai a chiederti se puoi farcela anche senza di lui. Tre: trovano molti difetti nella tua persona, difetti che, però, loro possono aggiustare o migliorare». La dottoressa ha continuato dicendo: «Un'altra "red flag" di una relazione manipolativa è se gli uomini limitano l'accesso ai tuoi conti e monitorano le tue spese. Ti vogliono controllare».

Secondo Smith: «Il quinto segno di violenza psicologica consiste nel fatto che l'uomo minacci di fare del male a se stesso o a te nel caso in cui la storia finisca. Questo è un metodo molto efficacie per intrappolare le vittime. L'ultimo campanello d'allarme è quando la persona con cui hai una relazione, comincia a promettere di cambiare. Non lo farà mai. Lui giocherà sul fascino che ha su di te e sull'amore che ti ha dimostrato all'inizio della relazione».

Le parole della dottoressa

Julie Smith, infine, conclude dicendo: «Se il tuo partner utilizza una qualsiasi di queste tecniche manipolatorie, confidati con qualcuno di cui ti fidi, non avere paura e non pensare mai che certi atteggiamenti siano normali o dettati dall'amore. Chiedi aiuto e ti salverai».

