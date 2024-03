C'è posta per te, Stefania tradita da Roberto (dopo 14 anni insieme): «Ha problemi di infedeltà». Ecco com'è finita

di Cristina Siciliano

Questa è la storia di un matrimonio interrotto. Anzi, di tradimenti. Roberto ha cercato la sua ex moglie Stefania nello studio di C'è posta per te. I due sono stati insieme per quattordici anni ed hanno quattro figli. Stefania e Roberto, nonostante oggi vivono in due appartamenti diversi ma non si sono ancora separati perché entrambi non hanno il coraggio. «L'ho tradita due volte, è vero - ha sottolineato Roberto a Maria De Filippi -. Ma voglio cambiare per lei e per i nostri quattro figli. Il mio amore va oltre tutto e tutti. Io sono irresponsabile e immaturo».

La lettera di Roberto

Consapevole dei propri errori, Roberto continua a ribadire in studio di amare immensamente Stefania.«Ho sempre sbagliato con lei e con la mia famiglia - ha spiegato Roberto -. L'ho tradita per due volte. C'è un tradimento di due anni fa, quando mi sono invaghito di una persona e quello di tre mesi fa. Mi manca tutto di lei. Voglio promettere a Stefania che da oggi sarò una nuova persona per lei e per i nostri quattri figli. Lei è la donna della mia vita, la amo e lo farò per sempre».

La risposta di Stefania

Stefania ha dei dubbi ed è protettiva nei confronti di Roberto.

«Ti chiedo l'ultima possibilità in ginocchio», ha nuovamente ribadito Roberto. «Sei matto», ha detto Stefania. E lui: «Io sono matto di te». Maria De Filippi ha cercato di far ragionare Stefania spiegandole che si può dare un'altra possibilità soprattutto quando c'è l'amore. «Maria io gli voglio bene ma oggi sto bene così. Chiudiamo la busta», ha detto Stefania in lacrime.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 23:54

