C'è posta per te, Roberta alla mamma: «Hai lavorato tanto dopo la morte di papà. Grazie per l'abito da sposa comprato a rate»

Maria De Filippi chiude la 27esima edizione di C'è posta per te con l'ultima puntata del 16 marzo. Tante le persone che si sono rivolte al programma per sistemare la loro vita: un amore da riconquistare, un tradimento da farsi perdonare, un figlio o un genitore da ritrovare. Una delle storie emozionanti, raccontate durante l'ultima puntata del programma televisivo di Canale 5 è quella di una sorpresa da parte di Roberta per la sua mamma, Antonella, con un regalo: Furkan Palali, interprete di Fikret Fekeli in Terra Amara. «Se avessi potuto scegliere mamma avrei scelto lei».

La storia

Il papà di Roberta muore giovanissimo, a 45 anni. Roberta e sua madre Antonella sono costrette a vivere in un seminterrato, in una casa malconcia a Roma per questioni economiche. «Mia mamma ha sempre lavorato tanto, faceva le pulizie e straordinari. Tornava a casa ed era stanca – ha sottolineato Roberta –. Aveva sempre male ai polsi. Lei ha sempre cercato di nascondere qualsiasi traccia di stanchezza e sofferenza.

La figlia ringrazia la mamma

Roberta ha aggiunto: «Sono qui per dirle grazie. La ringrazio anche se quando mi sono sposata l'abito da nozze l'ho dovuto comprare a rate. Se potessi le regalerei il mondo perché lei l'ha regalato a me. Sei la mia amica preferita tra tutte perché sei bella, sei sole e sei casa. Non sentirti mai un peso per me mamma, sei pazzesca».

La figlia di Antonella ha raccontato durante la puntata che a 16 anni desiderava andare al concerto del suo gruppo preferito. «Tu sei stata meravigliosa perché hai fatto di tutto per realizzare il mio sogno e sei riuscita a comprare i biglietti», ha spiegato Roberta.

L'entrata di Furkan Palali

«Per un attore il premio più importante è l'Oscar, ma questa sera l'eroina sei tu – ha detto Furkan Palali, che ha sceso le scale dello studio proprio con una statuetta in mano –. Meriti il premio per la mamma migliore di tutte». Antonella non è riuscita a trattenere le lacrime e l'emozione. «Ti prometto che dedicherò più tempo a me», ha concluso Antonella in lacrime.

