Terra Amara, il finale della serie: «Sarà ricco di colpi di scena». Le anticipazioni

di Redazione web

Terra Amara ha rapito il cuore di milioni di telespettatori che si sono affezionati alle vicende dei vari protagonisti della soap opera turca. La serie televisiva, dopo due anni di messa in onda (è stata trasmessa per la prima volta il 4 luglio 2022), quattro stagioni molto appassionanti e 550 puntate nella versione italiana (141 episodi in quella turca) è pronta per il suo finale attesissimo. L'ultima puntata di Terra Amara andrà in onda proprio in queste ultime settimane del mese di marzo (non c'è ancora una data ufficiale) ed ecco cosa succederà ai protagonisti.

Stando a quanto si legge nel sito di Davide Maggio, ecco che cosa succederà ai protagonisti di Terra Amara durante l'ultima puntata della serie tv.

Il finale di Terra Amara

Zuleyha, che ha scoperto la sua vera identità, sposerà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) ma, ancora una volta, dovrà vedersela con il destino: Hakan verrà ucciso da Betul Arcan (Ilayda Cevik) durante uno scontro a fuoco e Zuleyha resterà nuovamente vedova a poche settimane dal matrimonio. Fikret Fekeli (Furkan Palali) superato l'innamoramento per Zuleyha, si sposerà con Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın) ma il matrimonio verrà in parte sconvolto dall’arrivo di Vahap Keskin (Ergün Metin) che minaccerà di fare esplodere alcune bombe all'interno del luogo sacro.

Spoiler

Tutto si risolverà nel migliore dei modi. Yilmaz Adnan Yaman, ormai adulto, svelerà il destino di Zuleyha ma anche di tutti gli altri personaggi della serie tv.

Infine, ai cattivi di Terra Amara toccherà un destino più crudele: Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) morirà di infarto, Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), l’amica-nemica di Şermin, divorzierà dal marito e Haşmet Çolak (Altan Gördüm) morirà in prigione.

