C'è posta per te, la storia d'amore tra Ivano ed Emanuela: «Vedevo la mia ex moglie di nascosto perché era fragile»

La 27esima edizione di C’è posta per te continua con un nuovo appuntamento fatto di storie, sentimenti, emozioni e sorprese. Nella prima serata di Canale 5 di sabato 24 febbraio 2024, nuove storie sono pronte per commuovere il pubblico raccolto davanti alla televisione. Una delle vicende che ha maggiormente coinvolto i telespettatori è sicuramente la storia "dell'amore interrotto" tra Ivano ed Emanuela. Lui è pieno di sensi di colpa perché Emanuela l'ha beccato e fotografato sotto casa della sua ex moglie mentre saliva delle casse d'acqua. Da quel giorno Emanuela non l'ha più perdonato. In realtà Ivano dice di essere legato emotivamente all'ex moglie «come una sorella» ma ama Emanuela.

Il confronto

«Sono qui per dirti che mi manchi, ti amo - ha sottolineato Ivano -.



Le parole di Emanuela

«Per me è la fiducia che casca - ha sottolineato Emanuela -. Io credo che tra lui e l'ex moglie non c'è stato nulla. Lei lavora al supermercato può andarci benissimo. Lui mi ha detto "la lascio piano piano" ma sono passati undici, dodici anni. Io non conoscevo nessuno della sua famiglia e spesso capitava che non cenavamo insieme».

Ma l'amore trionfa sempre ed infatti Emanuela decide di aprire la busta perché «tutto è bene quel che finisce bene». I due si abbracciano e baciano e lasciano lo studio felici e contenti.

