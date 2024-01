C'è posta per te, Gianmarco vuole riconquistare la ex Flavia ma lei chiude la busta: «Mykonos? Adesso "no pasa nada"»

Gianmarco chiama C'è posta per te per chiedere scusa e dire a Flavia, la sua ex fidanzata che la ama e vuole stare con lei. Ancora una volta, Maria De Filippi ha cercato di fare da mediatrice tra le due parti separate dalla grande busta a centro studio. «Scusa per quello che ti ho fatto, è tutta colpa mia - ha sottolineato Gianmarco -. Sono ingiustificabile. Io sono qui per dirti che ti amo. Io ho voglia di costruire una famiglia insieme. Mi manca tutto di te dal buongiorno al dormire insieme. In questi giorni ho cercato di fare un lavoro su di me. Sono sparito da tutti i social e non ho più sentito nessuna ragazza».