C'è Posta per te, pagelle: Maria De Filippi paladina dell'amore (10), Furkan Palali empatico (8), Corinne e Jessica, strade diverse (7)

Maria De Filippi chiude la 27esima edizione di C'è posta per te con la puntata del 16 marzo. Al timone del people show, come sempre, la conduttrice number one, che racconta ai telespettatori delle storie emozionanti di persone comuni che hanno vissuto, in un modo o nell’altro una frattura o un trauma, che si prova a ricostruire attraverso la mediazione del programma televisivo. Una puntata ricca di emozioni soprattutto arricchita dalla presenza di ospiti molto amati: Furkan Palali, interprete di Fikret Fekeli in Terra Amara e la cantante Giorgia. Ecco le pagelle dell'ultima puntata di C'è posta per te.