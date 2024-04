Amici, Mida scoppia in lacrime e crolla: «Sembro uno stron*o ma troppe volte...»

di Cristina Siciliano

Mida sta affrontando un'altra settimana di studio e prove ma la tensione inizia a farsi sentire. Durante il daytime di Amici, il cantante è scoppiato in lacrime dopo aver provato la canzone La Leva Calcistica Della Classe '68 che canterà nella prossima puntata. L'allievo si è commosso proprio a causa delle parole del testo tant'è che ha raccontato alla sua coach di canto, del suo passato ricordando quali sono stati gli episodi che l'hanno costretto a diventare «duro».

Lo sfogo di Mida

«Alcune volte ho la tendenza a cercare di farmi vedere forte - ha spiegato Mida durante in sala prove -.

Il cantante ha aggiunto: «Una volta stavo ridendo e scherzando e un ragazzo mi disse di smetterla perché non ero simpatico. Tutte le volte che da bambino tiravo fuori quella parte solare che voleva aprirsi agli altri, mi venivano chiuse le porte in faccia. Vengo da un ambiente in cui si è duri ma io sono un biscotto. Sono un po' duro, un po' no».

