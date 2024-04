Michele Bravi e i giudizi ad Amici: «C'è un motivo se sono così scrupoloso»

di Cristina Siciliano

Nell'ultima puntata di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, il giudice Michele Bravi ha valutato le esibizioni di Lil Jolie e Sarah (che erano rimaste con il giudizio sospeso), mandando a casa Lil Jolie. Nelle ultime ore, Michele Bravi si è raccontato ed ha sottolineato cosa significhi per lui ricoprire questo ruolo nel talent di Canale 5.

Il pensiero di Michele Bravi

«La poltrona di Amici? Da un punto di vista del design sì, è molto morbida e bella - ha spiegato Michele Bravi a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ma quando entro nel ruolo di giudice divento molto scrupoloso. Sono consapevole e so cosa vuol dire stare dall'altra parte perché il mio percorso artistico è iniziato in un talent come X Factor (nel 2013 ndr.).

Michele Bravi ha commentato anche il rapporto con Cristiano Malgioglio. «Io e lui abbiamo modi simili di vedere le cose. L'ho conosciuto grazie al programma ed è fortissimo. In camerino parliamo molto e mi sta facendo scoprire il mondo della musica latinoamericana».

