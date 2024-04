Amici, Ayle rivela: «Ecco chi secondo me vincerà il programma»

di Cristina Siciliano

Ayle, l'ex allievo di Amici, ha avuto alcuni periodi di crisi all'interno della scuola di Amici. Il percorso formativo di Ayle non è stato facile, soprattutto per il carattere irrequieto dell'allievo. Entrato in corsa, il cantante sin da subito aveva infatti incontrato difficoltà nel seguire le regole e gli orari imposti dalla scuola. Tutto questo aveva portato ad alcuni provvedimenti disciplinari che avevano acuito ancora di più il suo malessere. Nonostante i suoi momenti di difficoltà, Ayle è riuscito ad ottenere la maglia d'oro ma purtroppo è stato eliminato alla prima puntata del serale. Oggi, a distanza di qualche giorno, Ayle ha parlato di com'è stata la sua esperienza all'interno del talent.

Le parole di Ayle

«Amici è stata un'esperienza bellissima a prescindere dal momento in cui sono entrato, mi ha fatto crescere molto - ha spiegato Ayle a Comingsoon -.

Il cantante ha aggiunto: «Mi manca stare lì con i ragazzi. Mi è dispiaciuto non avere più tempo per godermi quel palco. Credo che il mio percorso sia appena cominciato e non posso essere completamente soddisfatto perché penso che sia solo l'inizio».

«Maria De Filippi conosce la mia storia e sono grato perché lei mi ha sempre ascoltato e sostenuto», ha concluso Ayle.

