Amici, Lucia svela il lato nascosto di Maria De Filippi: «Anche se ha tanto da fare ha dedicato tempo prezioso a ognuno di noi»

Lucia Ferrari è stata l'eliminata della terza puntata del serale di Amici. La ballerina ha perso al ballottaggio contro Sofia e per questo motivo ha dovuto lasciare il reality. Proprio nelle ultime ore Lucia ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram rivelando quelle che sono le sue emozioni e riflessioni in merito all'esperienza appena conclusa. La ballerina ha voluto ringraziare particolarmente Maria De Filippi e il suo coach Emanuel Lo.

Le parole di Lucia Ferrari

«Un viaggio pieno di giornate emozionanti e difficili, persone sconosciute che sono diventati la mia famiglia e lotte costanti contro noi stessi per raggiungere il nostro sogno: vivere per l’arte - ha scritto Lucia Ferrari a corredo del post Instagram -.

«Grazie per i discorsi motivazionali»

«Grazie per tutti i discorsi motivazionali, sudore, sorrisi, e risate - ha continuato Lucia -. Mi avete sostenuto tantissimo e senza il vostro sopporto costante non ce l’avrei fatta mai, vi voglio un mondo di bene. Ringrazio Emanuel Lo per essere stato il miglior prof che mi poteva mai capitare. Ogni sala prove con te, ogni discorso che mi hai fatto, ogni volta in cui i mi sentivo che tu credessi in me, mi ha aiutato a credere in me stessa non solo all’interno di questo percorso».

La ballerina ha scritto un ringraziamento speciale anche per Maria De Filippi. «Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un opportunità come nessun altra - ha sottolineato Lucia -. Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, che siete diventati come una famiglia. Ho una grande stima per ognuno di voi e vi voglio troppo bene. Come canta Giorgia in Oronero, “non sono più come prima, ma questa sono io”».

Lucia ha concluso: «Sono fiera di essermi mostrata per quella che sono e per aver ritrovato parti di me stessa che avevo persa prima di questa esperienza. Non ho rimpianti e questo è l’importante. Ora è il momento per andare avanti, ora è il momento per volare».

