«Sono una "declutterer" prefessionista: ecco 5 consigli per fare ordine in cucina senza stress». Cos'è il decluttering

Se qualcuno dice di essere un "professional declutterer" non sta facendo una supercazzola di Tognazziana memoria (anche se pare che il padre della "supercazzola" sia stato il comico palermitano Corrado Lojacono) ma è una persona che di mestiere aiuta gli altri a liberarsi di oggetti superflui per creare spazi ordinati e armoniosi. Il decluttering è una pratica sempre più popolare che non mira solo a ordinare uno spazio, ma ha l'obiettivo ridurre lo stress e liberare la mente eliminando tutto ciò che intorno a noi è considerato inutile. Il termine arriva dall'inglese "to declutter", ossia "mettere in ordine".

Farlo non è semplice come sembra. Ecco allora che arrivano in aiuto i professionisti del decluttering, tra cui Julia Williamson che da tempo collabora con Business Insider per regalare ai lettori qualche consiglio su come "decluttare" la propria casa. In questo caso cominciando dalla cucina.

«La cucina - scrive l'esperta - è generalmente il cuore della casa ed è quindi soggetta a raccogliere il disordine a una velocità supersonica. Questi cinque consigli vi restituiranno un po' di spazio e aumenteranno la vostra serenità con il minimo sforzo».