Mara Maionchi, la lite con Tiziano Ferro: «Gli ho dato consigli giusti. Essere così robusto a 18 anni non è salutare»

Strascichi sulla lite tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro. L'83enne vive un momento decisamente impegnativo sul fronte lavorativo, tra Eurovision e il nuovo programma di Rai 1 L'acchiappatalenti, condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, in un intervista alla rivista Chi (in edicola da mercoledì 8 maggio) è tornata ancora una volta a parlare della polemica con il cantante. «Se gli ho detto di dimagrire all'inizio della sua carriera? Secondo me essere così robusto a 18 anni non è così salutare. E poi per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore, serve preparazione fisica. Penso di aver dato consigli giusti, poi contano le canzoni e il talento. E quello di Tiziano è indiscutibile», ha concluso la produttrice discografica.

La "lite" tra Ferro e Maionchi

Tutto è partito da Maionchi che, intervistata a Belve, ha incolpato il cantautore di Latina di non essere stato abbastanza riconoscente nei confronti suoi e del marito che l'hanno reso ciò che è: «Secondo me Tiziano Ferro non l'ha capito tanto che fortuna ha avuto a incontrarci. Perché non ha pensato che sia io che mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza», aveva detto a Francesca Fagnani.

«Ti sono sempre stato grato, te l'ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? (...) Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema», ha risposto Ferro con una storia su Instagram, seguita poi dal repost di un articolo che accusava Mara Maionchi di aver costretto il cantante a nascondere la sua omosessualità e a dimagrire all'inizio della sua carriera per avere più successo.

Mara Maionchi e l'amicizia con Simona Ventura e Ornella Vanoni

Sempre nell'intervista a Chi, Maionchi ha parlato anche di alcune amiche. Su Ornella Vanoni, sua compagna di avventure a Che tempo che fa, ha affermato: «Mi fa morire, è una "battutara" eccezionale. Con lei posso dire di avere vissuto il periodo più elegante della mia vita. È stato quando mi passava i suoi abiti smessi: lei ha molto gusto nel vestire, io non sarei mai stata capace di vestirmi da “sciuretta”». Riguardo a Simona Ventura, che ritroverà a L'acchiappatalenti, ha ammesso: «Se incidesse un disco lo comprerei subito. Simona non prende mai una nota.

