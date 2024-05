È morto Otto, il cane di Cristina Fogazzi. Il messaggio dell’Estetista Cinica: «Lo immagino al parco insieme a mia mamma»

di Ida Di Grazia

Perdere il proprio cane è come perdere una persona di famiglia. Un lutto che scegli di condividere con la famiglia, naturale e non. Ed è proprio quello che ha scelto di fare l'Estestista Cinica, alias Cristina Fogazzi che ha annuciato la morte del suo cane Otto solo nella newsletter dedicata alle Fagiane, ovvero alla sua community. L'imprenditrice ha un milione di follower su Instagram e un'azienda, VeraLab, che vale oltre 130 milioni di euro.

Ma per ché questa scelta? Il motivo purtroppo non è piacevole.

Il messaggio

Otto è il "socio occulto" di Cristina Fogazzi, un nomignolo dato per scherzo dall'Estetista Cinica al suo cucciolo quando agli esordi tutti pensavano che dietro la sua ascesa ci fosse qualche uomo potente. Un gioco che ha coinvolto e divertito per anni anche le sue clienti e suoi follower.

Dopo undici anni anni e a causa di una cardiopatia Otto è venuto a mancare e Cristina Fogazzi ha scelto di comunicarlo solo alle "Fagiane" tramite newsletter: «Questa non è una newsletter commerciale - scrive - forse non è nemmeno una newsletter ma io devo dirti una cosa e non so come farlo in modo che sia in sintonia con come mi sento e quindi ho pensato che l’unico modo era farlo così. Il nostro Otto ci ha lasciati, la sua cardiopatia non gli ha dato scampo e nonostante abbiamo provato a stabilizzarlo in ogni modo non c’è stato verso. Otto è arrivato nella mia vita 11 anni fa e poi a spizzichi si è infilato anche in quella di chi mi segue, con la sua codina felice al check out dell’ecommerce o nella mail degli auguri di compleanno.



«Otto non ha imparato a prendere i biscotti al volo, o forse li lanciavo male io - prosegue l'Estetista Cinica nel commovente ricordo - Otto è stato il compagno di giretti della mia mamma, quando ancora camminava ed era talmente bravo da aspettarla, lenta e col suo passo incerto. Li guardavo da lontano caracollare verso il parco ed erano una buffa coppia accomunata dal colore arancione: i capelli della Rosi e le orecchie di Otto.Otto è stato l’unico cane che anziché avere odore di cane aveva l’odore delle sigarette muratti che mia mamma ha fumato di nascosto fino a quando le è stato possibile, se le procurava corrompendo chiunque visto che io gliele vietavo: veniva smascherata dall’odore del fumo di cui si impregnava Otto».

Perché la newsletter

Il motivo per cui Cristina Fogazzi ha scelto di non pubblicare alcun post sui social è purtroppo una conseguenza di quello che ha dovuto "subire", quando lo scorso anno venne a mancare la mamma e fu accusata di essersi inventata tutto: «La mia mamma - ha raccontato Cristina - è mancata quasi un anno fa, qualcuno sui social ha scritto che mi ero inventata la sua morte per creare hype sul lancio del make up, non credo di aver ancora accettato che si possa pensare e poi scrivere una cosa del genere. Per questo di Otto ti parlo qui, al riparo dai commenti miserabili. Voglio pensare che ci sia un parco in cui Otto sta passeggiando con mia mamma che finalmente può fumarsi le sigarette in pace e insieme vanno a prendere il gelato, per lui una coppetta al fiordilatte per lei il cioccolato che le lascia sempre gli angoli della bocca sporchi. Voglio pensarli così, in questa fine di maggio all’ombra profumata dei tigli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 18:20

