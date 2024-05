Dove Cameron, chi è la fidanzata di Damiano David. Il successo con la Disney, la morte del papà e il coming out: «Sono queer»

di Redazione web

Belli, innamorati, sorridenti e vestiti di tutto punto. Romantica lei, più sfacciato lui. Hanno puntato su fiori e trasparenze. Mentre i Maneskin sono in pausa, Damiano David si è presentato alla serata più glamour dell'anno con la sua fidanzata. Il cantante ha partecipato al Met Gala 2024 al Metropolitan Museum of Art di New York insieme alla fidanzata Dove Cameron. I due fanno coppia fissa più o meno dallo scorso autunno, quando sono stati avvistati per la prima volta insieme, al termine di un concerto in Brasile della band italiana. Il frontman dei Maneskin e Cameron si sarebbero conosciuti in occasione degli MTV video music awards 2023.

Chi è Dove Cameron

Chloe Celeste Hosterman, in arte Dove Cameron, è nata e cresciuta a Bainbridge Island, nello stato di Washington. È figlia di Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace, che in seguito hanno divorziato. Ha una sorella maggiore, Claire. A 14 anni la sua famiglia si è trasferita a Los Angeles. Ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo durante la sua esperienza scolastica, dalla quinta elementare alla fine delle scuole superiori.

Il rapporto di Dove con il papà morto

Nel 2011, a 15 anni, perse suo padre, e in suo onore adottò “Dove” come nome legale, ossia "colomba", il vezzeggiativo con cui lui la chiamava.

Il successo

Attrice e cantante 28enne, Cameron è nota per aver recitato in alcune celebri sitcom per ragazzi e per aver interpretato Mal nella serie di film Descendants. Nel 2022 il singolo "Boyfriend", diventato popolare su TikTok.

Ha iniziato a recitare a 12 anni, ed è stata scoperta dalla Disney nel 2012, quando è stata scelta come protagonista in una nuova serie di Disney Channel dal titolo originale "Bits and Pieces" interprentando Alanna.

«Mi sento queer»

Cameron ha dichiarato di essere bisessuale, ma nel maggio 2021 ha affermato che ritiene che queer sia il modo più accurato per descrivere la sua sessualità. «Le persone evolvono, cambiano e crescono e con loro anche il linguaggio che usano per parlare di sé. Il mio coming out non significa solo espormi su chi mi piace o con chi voglio andare a letto, ma è soprattutto mostrarmi per come sono», disse in una vecchia intervista. Cameron si identifica anche come femminista.

Le relazioni di Dove Cameron

Si è fidanzata con Ryan McCartan, suo collega sul set di Liv e Maddie, nel 2013. Dopo tre anni la coppia ha rotto il fidanzamento. Dal 2016 al 2020 ha avuto una relazione con Thomas Doherty, incontrato sul set di Descendants 2. È stata molto amica dell'attore Cameron Boyce, conosciuto sul set di Descendants e deceduto nel luglio 2019: a seguito della cui morte ha ammesso di aver dovuto appoggiarsi a un terapeuta, e ha pubblicato un commovente video sui social dove diceva addio all'amico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 19:10

