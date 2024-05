Met Gala, Katy Perry "inganna" tutti con l'IA. Sul red carpet non è lei, ci casca anche la mamma: «Fregata!»

di Morgana Sgariglia

«Non sapevo fossi andata al Met. Che abito meraviglioso!» Anche la mamma di Katy Perry cade nel tranello dell'Intelligenza Artificiale architettato dalla figlia. «Che ridere, mamma, l'IA ha fregato pure te! Stai attenta!» la cantante, infatti, non era al Met Gala lunedì sera, e non ha dunque potuto partecipare alla cerimonia di inaugurazione della nuova mostra del Metropolitan Museum di New York che quest'anno si intitola "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion".

La magia dell'intelligenza artificiale sul red carpet

Gli outfit immaginati dall'IA per Katy Perry erano due.

Chi ha rivelato l'inganno

La popstar ha pubblicato il deepfake generato dall'intelligenza artificiale su Instagram insieme al messaggio di testo ricevuto dalla madre. Nella didascalia ha poi scritto che doveva lavorare e, a fine carosello, ha messo un video di lei in studio di registrazione.

Katy Perry è una veterana del Met Gala

L'assenza di Perry si è sentita, dato che è una veterana della serata di gala. Nel 2019 era diventata un lampadario 3D tempestato di cristalli Swarovski con l'aiuto di Jeremy Scott, allora creativo di Moschino, per la mostra a tema Camp. Per l'after party di quell'anno si inserì addirittura dentro a un vestito a forma di hamburger supercolorato. Prima ancora, nel 2018, per "Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination" era diventata un maestoso arcangelo.

Anche Rihanna ha ricevuto un deepfake

Un'altra grande assente, per influenza, è stata Rihanna. Anche lei è stata rimpiazzata da un deepfake creato dall'intelligenza artificiale: l'abito bianco era scenografico, si inarcava a semi cerchio sopra la sua testa ed era decorato da piante, fiori e uccelli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 16:00

