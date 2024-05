Met Gala, Sarah Jessica Parker l'abito ispirato a una gabbia per uccelli: il significato del «giardino del tempo»

di Cristina Siciliano

Il Met Gala o Met Ball, l'evento più atteso dell'anno, è finalmente arrivato e Sarah Jessica Parker (così come in tante altre occasioni) si veste sempre per stupire. L'evento non è solo un divertissement istituito per gioco ma è sempre scelto con l'intento che i look delle celebrità possano raccontare il periodo storico in cui si inseriscono. E Sarah Jessica Parker non ne sbaglia una: l'attrice ha infatti indossato un dress ispirato a una gabbia per uccelli con una struttura in filo metallico firmato Richard Quinn.

La scelta

Se c'è una persona che ogni volta riesce a splendere con la stessa genialità al Met Gala è Sarah Jessica Parker con il suo look sempre originale. «Il giardino del tempo», scrive Sarah Jessica Parker sul suo profilo Instagram per descrivere la foto che mostra il suo abito.

«La collezione più recente di Quinn aveva degli outfit che, in molti modi, si potevano ricondurre al tema del Met 2024 - ha raccontato Parker a Vogue -.

«Il pizzo è tagliato a mano e applicato sopra alla struttura, sembra crescere intorno a essa e aggiunge sottile elemento floreale al design - ha spiegato Quinn a Vogue -. Con questo vestito abbiamo voluto giocare sull'idea della conservazione. L'abito sembra così fragile da essere quasi effimero ma è stato costruito per durare».

L'abito è ricoperto di cristalli ed è completato da un fascinator, cioè un cappello firmato Philip Treacy, dandogli una seconda scintillante vita.

