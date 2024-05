Met Gala, Lana Del Rey: la gaffe sulla canzone dell'amica Taylor Swift e la foto con Kim Kardashian (sua "nemica")

di Sara Orlandini

Il Met Gala è stato l'evento più seguito per gli appassionati di moda e spettacolo nelle ultime 24 ore. La sfilata più glamour dell'anno si è tenuta, come sempre, al Metropolitan Museum of Art di New York e le star mondiali del cinema, della musica e della moda, hanno sfoggiato look e outfit incredibili che hanno già fatto il giro del web e dei social. Il tema di ieri sera era "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion". Tra gli invitati, c'erano anche la cantante Lana Del Rey e l'imprenditrice Kim Kardashian che hanno sfoggiato outfit incredibili. Al momento dell'intervista della popstar è anche spuntato il nome di Taylor Swift (che non era presente) e, oltre alla gaffe, i fan hanno anche notato un altro dettaglio.

La gaffe di Lana Del Rey

Lana Del Rey è stata una delle invitate del Met più chiacchierate sul web. Innanzitutto per l'outfit, la cantante era davvero particolare: indossava un abito beige di Alexander McQueen ispirato proprio alle sculture di Alberto Giacometti, con decorazioni di rami e gambi di rose. «Una favola» ha commentato qualcuno sui social. Al termine del suo carpet, Lana si è avvicinata all'intervistatrice che, oltre alle domande sul suo abito, le ha anche chiesto quale sia la sua canzone preferita dell'ultimo album dell'amica Taylor Swift (The Tortured Poets Department).

Quindi, la cantante ha risposto: «È quella uhm» ma non si ricordava il titolo e ha aggiunto, chiedendo: «Who's Afraid of Little Old Me? Sì, insomma quella, qualunque titolo abbia». Il "dettaglio" che, poi, hanno notato gli Swiftie (i fan di Taylor Swift) è che Lana ha posato davanti ai fotografi insieme a Kim Kardashian, "nemica" della popstar. Qualche giorno fa, si vociferava che Swift avesse ricevuto l'invito per il Met a cui avrebbe partecipato solo in assenza dell'imprenditrice. Voci, ovviamente, non confermate, anche se potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Tuttavia, il prossimo 9 maggio la cantante riprenderà il suo tour in Europa e comincerà a esibirsi a Parigi. Forse (e molto più probabilmente) è stato questo il vero motivo della sua assenza alla sfilata newyorkese.

L'outfit di Kim Kardashian

Kim Kardashian, ogni anno, è una delle star più attese sul carpet del Met Gala: i suoi look incantano sempre e, così, è capitato anche nelle scrose ore.

