Taylor Swift contro Kim Kardashian (nel suo ultimo album), l'imprenditrice risponde: «Io sono andata avanti. Dovrebbe farlo anche lei»

Taylor Swift e Kim Kardashian sono le protagoniste di un "drama", come direbbero negli Stati Uniti, che si protrae ormai da quasi dieci anni. "Drama" che ha visto come personaggio principale anche Kanye West, ex marito del'imprenditrice. Tutto è cominciato nel lontano 2009 quando Swift, ai prestigiosi premi VMA, vinse nella categoria Miglior Video femminile con il brano "You Belong with Me": il rapper interruppe il discorso della cantante dicendo che, secondo lui, avrebbe dovuto vincere Beyonce. Allora Taylor era nuova nel panorama musicale e, anche a distanza di anni, continua a dire che quell'episodio la mortificò facendole capire davvero quanto crudele potesse essere il mondo dello spettacolo. Nonostante le scuse (molto blande) di Kanye West, la storia, in seguito, ha raggiunto un altro livello: quando il rapper ha sposato Kim Kardashian. Ecco perché.