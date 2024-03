Taylor Swift, l'Eras Tour a Milano: «Cinque consigli su come sopravvivere al concerto»

Taylor Swift è nel bel mezzo del suo "Eras Tour" da record: la cantante statunitense ha appena concluso il suo ciclo di concerti in Asia e in Australia e, ora, è pronta per cominciare a esibirsi in tutta Europa. A luglio, precisamente, sabato 13 e domenica 14, Taylor sarà a San Siro per deliziare migliaia e migliaia di fan che non vedono l'ora di cantare a squarciagola il bridge di "Cruel Summer" o il ritornello di "Cardigan". Quindi, l'influencer Giovanni Arena, che ha assistito a una delle tappe australiane, ha deciso di dare dei consigli utili ai fan italiani.

La didascalia del suo ultimo post Instagram recita: «Il viaggio di Taylor Swift in Australia/Asia si è concluso, quindi, ho pensato di darvi dei consigli per affrontare al meglio il vostro di viaggio: quello che farete a Milano, per l’Eras Tour a San Siro. Il concerto che vivrete non sarà un normale concerto, quindi, voglio che vi prepariate al meglio per l’evento dell’anno!».

Consigli che sono stati davvero apprezzati dai fan italiani della popstar.