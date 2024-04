Taylor Swift, la casa da 50 milioni a New York: sette camere da letto, porte segrete e la biblioteca con i libri di Harry Potter

di Redazione web

Taylor Swift ha battuto l'ennesimo record: con “The tortured poets department”, l'album uscito il 19 aprile, è diventata l'artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Non c'è più da meravigliarsi, d'altronde la popstar è una delle poche ad aver costruito il suo patrimonio miliardario solamente grazie alla musica e ai concerti, senza lanciarsi nel mondo del beauty come hanno fatto altre sue colleghe, a partire dalla migliore amica Selena Gomez.

Il fan numero uno

Nonostante ciò, resta una persona molto umile e con i piedi per terra. O almeno questo è ciò che sostiene Tyler Conroy, il superfan di Taylor Swift che ha coronato il suo sogno passando un giorno in compagnia della popstar nella sua casa di New York. Se si parla di “swifties” (i fan di Swift), Tyler è il numero uno, ha anche scritto una biografia della cantante (“Taylor Swift: This Is Our Song”) e ha messo in scena un musical in suo onore. Proprio in seguito a quest'ultimo, la popstar l'ha invitato a casa sua, insieme ad altri fan e all'immancabile e protettivo papà, che Tyler ricorda seduto sul divano a guardare la tv.

La ex casa di Peter Jackson

E così il giovane è entrato nella dimora di Tribeca (il quartiere newyorkese) che fu di Peter Jackson. Proprio dal regista del “Signore degli anelli” infatti Taylor ha acquistato nel 2014 la casa, per un totale 18 milioni di dollari. All'epoca l'abitazione contava già sette camere da letto, ma Taylor l'ha poi ampliata acquistando parti dell'edificio accanto e unendo gli ultimi due piani per creare un vasto spazio, che si estende su 771 metri quadrati. Oggi la proprietà ha un valore stimato di 50 milioni di dollari.

Tyler descrive l'arredamento come rustico: la cucina, ad esempio, è in stile country, con un grande tavolo da pranzo al centro, le pareti gialle, le ante bianche e le travi di legno lungo il soffitto.

C'è anche una biblioteca dove la cantante si ritira spesso a leggere “Harry Potter”, ma il punto forte della casa è il bagno: Tyler afferma che per arrivarci c'è una porta dietro una libreria, come se fosse uno speak-easy. Lì si trovano degli asciugamani ricamati con le iniziali della cantante e addirittura un Grammy.

Taylor Swift ne ha vinti ben 14 nel corso della sua carriera, non sorprende dunque che siano sparsi per tutta casa.

