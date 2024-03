Taylor Swift, "The Eras Tour" è il film musicale più visto in streaming su Disney+ con 4,6 milioni di visualizzazioni

Taylor Swift si conferma ancora una volta come la donna dei record e questa volta la conquista riguarda "Taylor Swift’ The Eras Tour (Taylor’s Version)" che, con oltre 4,6 milioni di visualizzazioni* su Disney+ in 3 giorni, si porta a casa il primato di film musicale più visto di sempre sulla piattaforma streaming.



I fan di Taylor Swift

Gli "swifties", questo il nome della community di fan della star internazionale, sono sempre pronti a sostenere la propria beniamina in tutti i modi possibili e immaginabili. In questo caso, durante il fine settimana, i fan di Taylor Swift hanno guardato su Disney+ 16,2 milioni di ore del film concerto della durata di 3 ore e mezza.

