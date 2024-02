«Taylor Swift e Travis Kelce sono la coppia del momento ma lui sembra essere immaturo». Ecco cosa spiegano gli esperti

di Redazione web

Taylor Swift e Travis Kelce fanno coppia fissa ormai da più di qualche mese e sembrano essere davvero innamorati pazzi l'uno dell'altra. Inizialmente, la popstar e il giocatore dei Kansas City Chiefs hanno cercato di mantenere nascosta la loro relazione ma, poi, l'amore ha avuto la meglio e, quindi ora, non si nascondono più, anzi, quando i vari impegni di lavoro lo permettono, ecco che i due sono insieme. Così, è successo anche qualche sera fa: Taylor, nonostante sia nel bel mezzo del suo tour mondiale, è volata dal Giappone a Las Vegas per assistere alla finale del Super Bowl dove Travis è stato protagonista contro i San Francisco 49ers. La sua squadra ha vinto l'ultima partita della stagione confermandosi campione NFL, per la seconda volta consecutiva. Tuttavia, Kelce ha attirato l'attenzione anche a causa dei suoi comportamenti nei confronti dell'allenatore 65enne, Andy Reid. Ecco cos'ha spiegato l'esperta del linguaggio del corpo.

Le dichiarazioni dell'esperta

L'esperta del linguaggio del corpo, Judi James, in una recente intervista rilasciata al DailyMail ha detto: «Guardando le espressioni facciali di Travis Kelce, il suo labbro inferiore è all'altezza del mento. Sembra un'espressione di rabbia davvero estrema. Se si guarda, poi, anche le sue vene sono sporgenti sulla fronte. Dà l'impressione di qualcuno che ha davvero perso la pazienza. L'altra cosa che mi ha impressionata è la vicinanza dei visi tra lui e l'allenatore Andy Reid. Si è accovacciato per mettere la faccia direttamente in faccia all'allenatore e poi presumibilmente gli ha urlato contro, il che è orrendo. Questo non è piacevole in nessun ambito della vita. Penso che il comportamento del giocatore sia stato estremamente immaturo».

Le parole di Travis Kelce

Subito dopo la partita e, quindi, dopo avere vinto il Super Bowl con i suoi Kansas City Chiefs, Travis Kelce sembrava avere già dimenticato l'episodio che l'aveva visto protagonista con il suo allenatore Andy Reid e, infatti, ha dichiarato: «Ho il più grande allenatore che ci sia sulla piazza, uno dei migliori leader e persona che abbia mai conosciuto in vita mia».

