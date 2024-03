Taylor Swift, tra i suoi avi anche Emily Dickinson: il legame con la poetessa

di Alessia Di Fiore

La poesia nel dna? Taylor Swift ce l'ha: secondo il sito di ricerche genealogiche Ancestry.com, la pop star, che lo scorso dicembre è anche stata nominata dal Time "persona dell'anno", avrebbe legami di sangue con la poetessa Emily Dickinson.

La cantante di Love Story sarebbe dunque parente di sesto grado della Dickinson e il punto di collegamento tra le due, vissute a quasi due secoli di distanza l'una dall'altra, sarebbe un colono britannico che nel lontano 700 fu tra i primi a instaurarsi a Windsor, in Connecticut.

Secondo lo studio, gli antenati di Taylor rimasero in Connecticut per quasi sei generazioni prima di spostarsi in Pennsylvania dove un'ava della cantate sposò uno Swift.

La pop star ha più volte citato Emily Dickinson quando si è espressa sul suo modo di comporre canzoni: «Se le mie parole suonano come una lettera scritta dalla bisnonna di Emily Dickinson mentre ricama una tendina di pizzo, quella sono io che scrivo con la penna d'oca», detto nel 2022 accettando il Nashville Songwriter Awards.

