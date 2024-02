Beyflaction, cos'è il fenomeno creato da Beyonce e Taylor Swift: quanto i concerti fanno aumentare i prezzi nelle città

di Redazione web

Gli economisti svedesi la chiamano Beyflaction e si tratta della generale tendenza di esercizi commerciali, hotel e ristoranti ad aumentare il prezzo dei loro servizi quando in vista di un importante evento in città come un concerto di una pop star del calibro di Beyonce o Taylor Swift.

Ad analizzare i dati sono gli analisti della banca di Nomura, in Giappone che hanno spiegato che tutto ciò porta un grande impatto a livello economico, soprattutto a livello locale.

In vista dell'Eras Tour di Taylor Swif che in suolo americano ha in agenda più di 53 date, è stata ipotizzatada Nomura una spesa di oltre 5 miliardi di dollari da parte dei consumatori americani tra biglietti, gadget, hotel, e cibo: «Stimiamo che il tour di abbia incrementato le vendite al dettaglio nominali di circa lo 0,03% e il pil reale statunitense dello 0,02%».

