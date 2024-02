Jay-Z, l'attacco (inatteso) sul palco dei Grammy: le parole in difesa della moglie Beyoncè

di Alessia Di Fiore

Si è tenuta a Los Angeles la 66esima cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Raggiunto il palco in compagnia della figlia Blue Ivy per ritirare il premio Dr. Dre Doctor Impact Award, Jay-Z ha voluto lanciare un messaggio a cui teneva molto.

Nonostante la felicità per la vittoria del premio, pare che al rapper non sia andata bene una cosa: che sua moglie, Beyonce, vincitrice di innumerevoli Grammy, non abbia mai vinto il premio Album dell'anno e che addirittura non fosse proprio stata nominata per quell'onoreficenza.

«Non voglio mettere in imbarazzo questa giovane donna», afferma il rapper davanti a tutti. Poi continua: «Ma ha vinto più Grammy di chiunque altro e non ha mai vinto l’Album dell’anno». «Quindi, anche secondo i vostri parametri, questo non funziona».

«Qualcuno di voi andrà a casa stasera e sentirà di essere stato derubato», ironizza l'artista prima di continuare, «qualcuno di voi non apparteneva nemmeno alla categoria… scusate, quando sono nervoso dico la verità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA