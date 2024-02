Taylor Swift e Kate regine dello (stesso) stile: il dettaglio che non è passato inosservato

di Dajana Mrruku

Taylor Swift continua a far parlare di lei, o meglio, della sua musica con successi dopo successi. L'ultimo arriva dalla serata dei Grammy, tenutasi ieri sera 4 febbraio in America che l'ha incoronata regina dei premi, dopo la vittoria del quarto grammy per la categoria "Miglior album dell'anno". Nessuno come lei, o quasi. La reginetta del pop infatti, sembrerebbe aver preso ispirazione dalla futura regina d'Inghilterra, Kate, per il suo look della serata. Abito lungo bianco che fascia perfettamente il punto vita, guanti neri fin sopra il gomito e gioielli vintage: chi vi ricorda?

Il look d'ispirazione

Taylor Swift ha incantato il pubblico dei Grammy con un abito Schiaparelli bianco, con drappeggi e un bellissimo bustier con scollo a barca, con uno spacco laterale audace che solo lei potrebbe portare con tanta grazia ed eleganza. A dare il tocco di classe ci pensano i lunghi guanti neri che la cantante decide di togliere durante la premiazione.

L'outfit ha ricordato molto quello indossato dalla principessa Kate durante la premiazione dei Bafta nel 2023: abito bianco monospalla firmato Alexander McQueen (stilista molto caro alla futura regina) con drappeggi e il punto vita accentuato.

E poi c'è Ilary Blasi

Cosa c'entra Ilary Blasi con la futura regina d'Inghilterra e la regina degli album d'America? Secondo alcuni Ilary sarebbe la nuova regina di Roma, dopo aver "detronizzato" l'ottavo re di Roma, Francesco Totti, ma il collegamento potrebbe essere più semplice di così.

Durante una delle puntate dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha indossato anche lei la combinazione vincente bianco e nero: t shirt bianca semplice e guanti neri altissimi. Insomma, ad ognuna la propria regina!

