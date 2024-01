«Taylor Swift alla finale di Sanremo»: l'incredibile scherzo di Facchinetti e la reazione di Amadeus

Taylor Swift è l'artista del momento: tutti la vogliono, tutti la desiderano. Miss Swift è la persona dell'anno secondo Times e la più richiesta. Il suo The Eras Tour si è aggiudicato il premio come tour con maggiore incasso di sempre e non è ancora giunto al termine! La "blondie" approderà in Italia il 13 e 14 luglio 2024 a San Siro: inutile dire che i biglietti sono sold out, nonostante i prezzi esorbitanti, ma lei può tutto e i suoi swifties farebbero carte false per vederla esibire.

Tra i fan della Swift si nasconde anche uno dei conduttori più amati di sempre, autore della rinascita di Sanremo e colui che ha portato Dua Lipa sul palco dell'Ariston nel 2020: Amadeus. Come potrebbe reagire se un suo collega, Francesco Facchinetti gli dicesse di poter garantire la presenza di Taylor Swift al suo Festival di quest'anno?