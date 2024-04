Taylor Swift, Sabrina Carpenter (che le apre i concerti) è uno dei volti di Skims, il brand di Kim Kardashian. I fan: «È davvero sua amica?»

di Sara Orlandini

Nuovo giorno, nuovo "drama". Sì, perché da quando Taylor Swift ha presentato il suo ultimo (già ascoltatissimo) album intitolato "The Tortured Poets Department" le segnalazioni sulla sua cerchia di amici e di conoscenti fioccano sui social e sul web in generale. Di recente, i suoi fan ovvero gli "Swiftie", che quando si tratta di fare ricerche sulla loro cantante del cuore sono sempre pronti, hanno notato un particolare che a loro è parso alquanto strano.

Questa stranezza riguarderebbe la cantante Sabrina Carpenter, grande amica di Taylor che ha inaugurato tutte le tappe dell'Eras Tour fino ad adesso.

L'autrice del brano "Espresso", infatti, è uno dei volti del brand Skims di Kim Kardashian, acerrima "nemica" di Swift. I fan della popstar, quindi, si stanno facendo solo una domanda: «Ma sarà davvero così amica come dice di essere?».

Sabrina Carpenter, volto di Skims

Taylor Swift ha realizzato uno dei sogni più grandi di Sabrina Carpenter, ovvero portarla in tour con sé e farle aprire tutte le tappe dei concerti nelle centinaia di città in cui si è esibita negli Stati Uniti e anche nel mondo. È noto, infatti, un post Facebook che risale al 2009 in cui Sabrina (che all'epoca aveva 9 anni) chiede aiuto agli amici social perché non riesce a trovare un biglietto per incontrare il suo idolo e cioè Taylor.

È incredibile che ora le due siano grandi amiche e compagne di palcoscenico e, proprio per questo, secondo gli Swiftie è ancora più incredibile che Sabrina abbia accettato di essere uno dei volti di Skims, la linea di abbigliamento di Kim Kardashian.

I sospetti degli "Swiftie"

Sabrina Carpenter ha postato varie foto in cui indossa la biancheria intima disegnata dall'imprenditrice. Gli scatti risalgono all'1 aprile scorso, 18 giorni prima della pubblicazione di "The Tortured Poets Department" e nove giorni dopo il post Instagram per ringraziare Taylor per averla voluta con sé nel tour. Tra le due cantanti non sembrano affatto esserci problemi, in fin dei conti, ognuno può essere amico o collega di chi desidera. Tuttavia, Sabrina ha fatto storcere il naso agli "Swiftie" e qualcuno le ha scritto: «Sei davvero una sua amica?» oppure «Tutto questo mi fa molto riflettere sulla sua sincerità e lealtà». Comunque sia, si sa che il fan club di Taylor è molto appassionato e perciò tutto ciò che la riguarda viene spesso esagerato.

Nuova era all'interno del tour?

L'Eras Tour europeo di Taylor Swift partirà il 9 maggio prossimo da Parigi e la cantante si esibirà in quasi tutte le più grandi città d'Europa.

