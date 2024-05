Giorgina Siviero conquista Instagram con la moda a 80 anni: «Fatturavo 30 milioni di euro, ma ero infelice. Ora sono libera»

di Redazione web

Nel suo negozio di Torino, l'ultimo dopo averne aperti circa una ventina, ci sono passate tutte le donne più eleganti: Donna Marella, Romilda Turati, Bettina Gabetti, Maria Teresa Lavazza. San Carlo dal 1973 è un punto di riferimento per la moda in città, ma da qualche anno la sua clientela (potenziale) è aumentata in maniera esponenziale grazie a Instagram. È qui che, a 80 anni, Giorgina Siviero si è ritrovata a essere un'icona di stile che varca i confini geografici. Una figura che va oltre il semplice concetto di vendita di abiti: «Non sono una bottegaia», dice in un'intervista al Corriere della Sera. «Tengo poco conto di ciò che mi chiedi. Io capisco immediatamente cosa voglio fare di te», continua.

L'infelicità

Per Giorgina, la moda è come manipolare la materia stessa, riflettere su come trasformare e esaltare la bellezza di ogni individuo. Il suo approccio unico l'ha portata alla fama su Instagram, dove conta circa 400mila follower, grazie anche all'aiuto della figlia Elena Cecchi. Tuttavia, dietro il successo c'è una storia di sacrificio e determinazione. Giorgina rivela di essere stata infelice nonostante il successo finanziario ottenuto in passato, come «nei primi anni 2000 quando la roba si vendeva da sola. All’epoca fatturavo 30 milioni di euro l’anno… I momenti speciali della mia vita sono quelli che ho vissuto con più tristezza».

La libertà dei social

Solo ora, con la sua nuova libertà e l'appoggio dei suoi follower, si sente veramente realizzata: «È il momento più bello della mia vita, professionalmente e anche umanamente. Sto cambiando idea sul genere umano». Sono tantissimi che grazie a Instagram hanno imparato ad ammirare il lavoro di Giorgina e il suo «carattere tremendo»: «Oggi il mio pubblico sono 400 mila follower, domani saranno un milione. Posso fare qualunque progetto mi venga in mente. Faccio, disfo, aggiungo, tolgo. Sono libera».

Il ritratto

Ma chi è veramente Giorgina? Una donna che ha sfidato la sua famiglia e la società fin da giovane, una ribelle che ha sempre seguito la sua strada.

