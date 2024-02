Taylor Swift, “maledizione” sulla Royal Family: il motivo lascia senza parole

La Royal Family non sta attraversando un momento facile e la burocrazia o gli impegni reali non c'entrano nulla. Tutti i recenti problemi legati ai membri della Famiglia Reale riguardano la salute: nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato, tramite un comunicato di Buckingham Palace, che Re Carlo III ha un tumore. Poche settimane fa era stato operato per problemi alla prostata. Su Twitter, alcuni utenti social stanno ipotizzando che "la colpa" sarebbe di Taylor Swift e il motivo della stramba teoria è presto spiegato.