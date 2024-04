Taylor Swift batte un altro record: il nuovo album è il più scaricato di sempre su Spotify. L'ex Matty Healy protagonista assoluto

di Sara Orlandini

Taylor Swift è inarrestabile e in molti la potrebbero anche definire insaziabile. Sì ma di premi, riconoscimenti, successo e anche record battuti tutti grazie alla sua musica. Esatto, perché nonostante parli molto delle sue relazioni all'interno delle sue canzoni, lei il gossip non lo fa, non crea linee di beauty o make up per fatturare: è milionaria solo grazie ai suoi brani e, purtroppo o per fortuna, alle sue storie d'amore finite male.

Così, il suo ultimo album intitolato "The Tortured Poets Department", uscito in tutto il mondo nelle scorse ore, ha regalato a Taylor l'ennesimo primato. Nel giro delle sue prime 24 ore di vita, il cd è stato il più scaricato di sempre su Spotify (come annunciato dalla stessa piattaforma streaming) rendendo, quindi, la cantautrice statunitense l'artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Sono stati 200 milioni i download in 24 ore. I fan di Taylor si sono concentrati, poi, sui protagonisti dei brani pieni di passione e sentimento o almeno su coloro che li hanno ispirati ed ecco che il nome di Matty Healy, frontman dei 1975 con cui la cantante ha avuto una breve relazione, aleggia come una presenza fissa nelle 30 canzoni del disco. Le frecciatine nei suoi confronti sono più numerose dei riferimenti all'ex storico Joe Alwyn con cui Swift ha condiviso sei anni di vita. «Sottona come noi, per questo ti amiamo», ha scritto qualcuno su Twitter.

Taylor Swift e i riferimenti a Matty Healy

Taylor Swift e Matty Healy hanno sempre nutrito grande stima l'una nei confronti dell'altro. I due cantanti si conoscono dal 2014 e lei è sempre stata una fan dei 1975, band della quale Healy è il frontman. Nel 2023, Taylor e Matty hanno deciso di approfondire la loro conoscenza e hanno fatto coppia fissa per qualche mese, fino all'annuncio della rottura avvenuta in estate. Fonti vicine alla cantante hanno rivelato che lei sembrava davvero felice con il 35enne di Manchester ed ecco perché la rottura l'avrebbe segnata così tanto, anche se si tratta di una storia di pochi mesi.

Nel suo nuovo album, Taylor fa riferimento a Matty più e più volte.

Breve storia triste

Nonostante la relazione tra Taylor Swift e Matty Healy sia durata solamente pochi mesi, evidentemente la cantante ha sofferto molto per la rottura. Infatti, i fan si aspettavano molti più riferimenti al suo ex storico, ovvero l'attore Joe Alwyn con cui la cantante ha fatto coppia fissa per ben sei anni e al quale ha dedicato innumerevoli brani negli album "Reputation", "Lover" ed "Evermore". Comunque sia, Taylor ha sempre dichiarato che per lei scrivere è terapeutico e che la musica è sempre stata la sua cura. Ora, è felice accanto al giocatore dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce che sembrerebbe essere l'uomo perfetto per lei... lo dirà il prossimo album.

