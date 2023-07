Taylor Swift, l'ex fidanzato bacia un compagno di band sul palco: gruppo bandito dalla Malesia, cosa è successo

di Redazione web

Taylor Swift e Matty Healy sono stati insieme per pochi mesi (nonostante si conoscessero da parecchi anni) e, ancora prima che i due confermassero la loro relazione, si sono lasciati per "caratteri inconciliabili". Nonostante il cantante della band inglese 1975 sia meno in vista dell'ex fidanzata, al momento, è al centro dell'attenzione di tutto il mondo per ciò che ha fatto in Malesia. Matty, infatti, per manifestare il proprio disaccordo nei confronti delle leggi del Paese anti comunità Lgbtq+, ha baciato appassionatamente un compagno di band. Il gesto è costato caro a lui, al gruppo (bandito dal Paese) e anche agli altri artisti.

“Ross doesn’t take requests. That’s part of the appeal, you do what he says” - Matty Healy pic.twitter.com/X19kKN2tSh — Emily (@TheGingeEmily) July 22, 2023

La vicenda

I 1975 sono una band nata in Inghilterra nel 2002 e che, in pochi anni, hanno conquistato il cuore di milioni di fan grazie alle loro canzoni. Il gruppo, attualmente, sta compiendo un tour mondiale che sta toccando vari Paesi e Stati come, ad esempio, la Malesia. I 1975 facevano parte degli artisti selezionati per esibirsi al Good Vibes Festival che aveva registrato il tutto esaurito: i fan non vedevano l'ora di scatenarsi al ritmo della loro musica preferita.

Consapevole della grande affluenza di pubblico e delle leggi rigide che vigono in Malesia e che riguardano la comunità Lgbt, Matty Healy ha tenuto un discorso in merito prima di esibirsi e, poi, durante una canzone ha baciato il bassista Ross McDonald sul palco. Il gesto di protesta non è stato affatto preso bene.

L'annullamento del Festival

La sfrontatezza e la trasgressività di Matty Healy non sono proprio piaciute ai piani alti dello Stato malese: il Festival è, infatti, stato cancellato dal Ministero delle Comunicazioni che, tra l'altro, non intende ritornare sui propri passi.

