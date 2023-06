Taylor Swift ingoia un insetto durante il concerto a Chicago: «Delizioso». Il video è virale

di Redazione Web

Taylor Swift non risparmia una serie di momenti epici durante il suo concerto. Cosa è successo? La cantante, domenica 4 giugno, ha ingoiato un insetto sul palco, mentre concludeva il fine settimana al Soldier Field di Chicago per il Running IRAs Tour. Fortunatamente nulla di grave, tant'è che la cantante ha riacquistato la calma poco dopo l'accaduto. Sebbene i fan fossero ancora scioccati, Taylor Swift ha tranquillizzato il pubblico specificando che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Il video che mostra il momento in cui Taylor Swift ingoia un insetto è diventato subito virale sui social. «Ho ingoiato un insetto, mi dispiace tanto», è ciò che ha pronunciato la cantante. Subito dopo Tayllor Swift ha anche scherzato sulla situazione: «Delizioso.

La cantante ha persino scherzato sul fatto che non poteva garantire che un incidente del genere non si sarebbe nuovamente ripetuto. «Questo succederà di nuovo stasera. Ci sono così tanti insetti. Ce ne sono mille», ha sottolineato Taylor Swift.

Sebbene sia diventato virale, il momento in cui Taylor Swift ha ingoiato l'insetto non è stato il momento clou del suo concerto a Chicago. Inoltre, la cantante ha anche offerto un messaggio sincero per celebrare il Pride Month.

