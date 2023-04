Taylor Swift, Alonso e la domanda sulla cantante: «Passiamo alla prossima». Love story confermata?

di Redazione web

Con il passare dei giorni si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero insieme Taylor Swift e Fernando Alonso. In questo momento, la cantante dai milioni di fan, si trova in tour negli Stati Uniti mentre il pilota di Formula1 è uno dei più in forma del mondiale che si sta svolgendo ora. I fan di entrambi hanno cominciato a insospettirsi quando lui, in un video TikTok, ha fatto l'occhiolino verso la telecamera mentre ascoltava "Karma" uno dei brani dell'ultimo album della popstar. Ciò che, però, è successo questa mattina, venerdì 28 aprile, a Baku, Azerbaijan (dove la F1 correrà domenica) non ha fatto altro che alimentare le già insistenti voci. ù

Taylor Swift, ragazzo ucciso dopo il concerto: i fan della cantante pagano il funerale

Fernando Alonso e Taylor Swift, scoppia l'amore? L'occhiolino del pilota infiamma i fan

Taylor Swift è tornata single, è finita con Joe Alwyn: la storia d'amore durava da 6 anni

L'intervista di Fernando Alonso

Il venerdì è giorno di prove libere per la Formula 1 che questo weekend correrà a Baku. Al termine della prima sessione, Fernando Alonso, pilota della scuderia Aston Martin, ha concesso ai giornalisti la solita intervista di rito. C'è, però, stato un fuori programma per lo spagnolo due volte campione del mondo. Il giornalista, infatti, gli ha chiesto: «Devo proprio chiedertelo perché meglio di te non può rispondermi nessuno: c'è qualcosa tra te e Taylor Swift?». Fernando Alonso ha sorriso e ha risposto: «Non ho niente da dire, ho già risposto. Passa alla prossima domanda». Il giornalista, però, continuava ad insistere e quindi il pilota ha detto: «Non ho niente da dire, è già così complicato il formato di Baku, e sono sicuro che hai molte altre domande». La conferma di una love story o meno, perciò, non c'è stata.

Ciò che non è sfuggito ai fan di Taylor Swift e Fernando Alonso è che entrambi siano tornati da poco single. La cantante ha rotto con l'attore Joe Alwyn dopo sei anni di relazione mentre il pilota si è lasciato con la giornalista austriaca Andrea Schlager, dopo quasi un anno passato insieme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA