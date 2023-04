Taylor Swift, ragazzo ucciso dopo il concerto: i fan della cantante pagano il funerale

di Redazione web

Taylor Swift in questo momento è in tour negli Stati Uniti e ogni sera registra il tutto esaurito nei vari stadi del Paese. Nelle ultime ore ha, però, fatto il giro dei social una notizia legata indirettamente al suo nome. Un ragazzo di nome Jacob si era recato con la sorella April allo stadio in cui si teneva una delle date di Houston, Texas, e al termine del concerto si è verificata la tragedia: il 20enne è stato investito ed ha perso la vita. I fan di Taylor Swift, tramite un passaparola sui social gli hanno pagato il funerale, raccogliendo una somma esorbitante: 130mila dollari.

La vicenda

Taylor Swift era l'idolo musicale di Jacob Lewis e della sorella April che, non appena erano venuti a conoscenza del fatto che la cantante si sarebbe esibita a Houston, non avevano esitato un attimo a comprare i biglietti per l'evento. Al termine del concerto, Jacob si è messo alla guida con affianco la sorella e i due si sono diretti verso casa. A metà strada, però, l'auto si è fermata e il ragazzo è sceso per spingerla. Un'auto, all'improvviso, l'ha travolto e l'ha ucciso sul colpo: alla guida della vettura c'era un 34enne che sembra si fosse messo al volante ubriaco e che, stando a quanto riportano i giornali locali, non abbia prestato soccorso ai due ragazzi ma sia, invece, fuggito. Il pirata della strada è, poi, stato fermato e attualmente si trova nella prigione di Harris Country. Jacob ha perso la vita mentre April ha riportato solo alcune ferite.

La raccolta fondi per il funerale

La storia di Jacob Lewis ha fatto commuovere il web e soprattutto la comunità di Pokemon di Houston che ha deciso di aprire una raccolta fondi alla quale si sono aggiunti anche gli "Swifties" ovvero i fan di Taylor Swift. In poche ore sono stati raccolti 130mila dollari che serviranno per coprire le spese per il funerale del ragazzo che era amato da tutta la comunità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 19:45

